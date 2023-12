Haselstauden feierte ersten eigenen Klosamarkt

Die Fasnatzunft Haselstauden lud zum ersten weihnachtlichen Markt in den vierten Bezirk.

Dornbirn. In Haselstauden wurde die Vorweihnachtszeit in diesem Jahr um eine besondere Attraktion reicher – der erste Klosamarkt der Fasnatzunft Haselstauden lockte vergangene Woche trotz widriger Wetterbedingungen zahlreiche Besucherinnen und Besucher in die Tobelgasse.

Die Idee, einen eigenen Klosamarkt ins Leben zu rufen, entsprang dem langjährigen Traum von Willi Lau, dem zweiten Obmann-Stellvertreter, Wirtschaftschef und echtem Urgestein der Fasnatzunft Haselstauden. „Als es den Klosamarkt am Dornbirner Marktplatz noch gab, war unsere Zunft fast 30 Jahre lang mit einem Stand vertreten. Willi träumte schon immer von einem eigenen Klosamarkt in Haselstauden und beschloss schließlich, da der ursprüngliche Klosamarkt von vielen Dornbirnern vermisst wurde, selbst etwas für die Haselstauder Bevölkerung aufzuziehen“, so Obmann Bernd Schwendinger.

Zahlreiche Verkaufsstände

Mit 22 Verkaufsständen bot der Markt eine Vielfalt an selbstgemachten Sachen, darunter Kosmetik- und Pflegeprodukte, Bio-Weine, Schnäpse, Wildwürste, Holzwaren, Selbstgebasteltes von den Kindergärten und vieles mehr. Auch der Elternverein der Volksschule Haselstauden sowie der Bienenzuchtverein waren mit eigenen Ständen vertreten. Kulinarisch konnten sich die Besucherinnen und Besucher mit Glühmost- und Kinderpunsch, Bratwürsten, Schupfnudeln, vegetarischem Chilli und leckeren Kuchen im Fasnat-Clubheim stärken.

Auch für die jüngsten Gäste hatten sich die Veranstalter einige Highlights überlegt. So gab es neben Kinderschminken, ein Weihnachts-Pony, das zum Reiten einlud und am Nachmittag schaute der Heilige Nikolaus mit seinem Gehilfen Knecht Ruprecht höchst persönlich vorbei, um alle Kinder mit einem Nikolaussäckchen zu überraschen.

Großer Zuspruch