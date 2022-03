Harter Brocken für den Champion Alpla HC Hard

Im Nachtragsspiel der HLA Meisterliga kommt es in der Sporthalle am See zum Westderby.

Nach dem souveränen Heimsieg im ÖHB-CUP Viertelfinale gegen Förthof UHK Krems vergangenen Samstag geht es für die Roten Teufel nach einer kurzen Verschnaufpause bereits morgen Abend mit dem nächsten Heimspiel in der HLA MEISTERLIGA weiter. Das für Mitte Februar geplante West-Derby gegen die Adler aus Tirol musste covidbedingt verschoben werden und wird nun morgen Abend entsprechend nachgetragen. Das Hinspiel konnten die Harder Jungs im Oktober auswärts mit 25:21 für sich entscheiden.

Sparkasse Schwaz Handball Tirol ist auch ein möglicher Gegner im ÖHB-CUP Final Four. Die Adler setzten sich am vergangenen Wochenende auswärts klar mit 32:24 gegen Liga-Konkurrenten HSG XeNTiS Bärnbach/Köflach durch und lösten damit das Ticket für das Final Four. Neben Sparkasse Schwaz Handball Tirol ist auch Titelverteidiger HC FIVERS WAT Margareten mit einem 35:31-Heimerfolg über die HSG Holding Graz der Einzug gelungen. Der vierte Halbfinalist wird im Duell zwischen den beiden HLA MEISTERLIGA Vereinen HC LINZ AG und Bregenz Handball ermittelt. Die ebenfalls für letztes Wochenende angesetzte Partie musste allerdings covidbeding verschoben werden. Mit Mittwoch, den 6. April 2022 (19.00 Uhr, Sporthalle MS Linz-Kleinmünchen) konnte bereits der Nachtragstermin fixiert werden. Das ÖHB-CUP Final Four wird am Wochenende des 6./7. Mai stattfinden, der Austragungsort steht noch nicht fest.

Den Blick zurück auf die HLA MEISTERLIGA geworfen, führen die Roten Teufel des ALPLA HC Hard die Tabelle aktuell mit 31 Punkten an. UHK Krems und HC Fivers Margareten folgen punktegleich mit Hard auf den Plätzen zwei und drei und das bei einem Spiel mehr in den Beinen. Die Tiroler liegen mit aktuell 20 Punkten auf dem siebten Rang, zwei Punkte hinter dem sechstplatzierten HC LINZ AG und einen Punkt vor der HSG Holding Graz, die auf Rang 8 stehen. Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge sind die Tiroler heiß auf die nächsten Punkte. Doch auch die Hausherren der morgigen Partie, die Roten Teufel, wollen ihr Punktekonto weiter aufbessern und werden alles daransetzen, die Punkte in Hard zu behalten.

Drei Spiele sind für die Roten Teufel im HLA MEISTERLIGA Grunddurchgang noch zu absolvieren. Nach dem Heimspiel gegen Handball Tirol, gastieren die BT Füchse diesen Samstagabend in der Sporthalle am See und zum Abschluss des Grunddurchgangs sind die Harder Jungs am Freitag, den 8. April auswärts bei den FIVERS gefordert. Das erklärte Ziel fest im Blick: aus den drei noch ausstehenden Partien noch so viele Punkte wie möglich mitzunehmen, um für eine bestmögliche Ausgangssituation für den Beginn der Meister-Playoffs zu sorgen.

Nico Schnabl, Rückraum-Mitte Spieler ALPLA HC Hard

16. Spieltag HLA MEISTERLIGA Grunddurchgang (Nachtragsspiel)

ALPLA HC Hard vs. Sparkasse Schwaz Handball Tirol

Mittwoch, 30. März 2022, Beginn 19.00 Uhr |