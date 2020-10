Harte Zeiten für den Verein Fit&Dance in Feldkirch

Projekt Mütter und Kinder in Not bildet ein Schwerpunkt in den nächsten Jahren

FELDKIRCH. Vor sieben Jahren hat die Feldkircherin Nicole Wrann den Sportclub Fit&Dance mit Sitz in der Königshofstraße 57 in Feldkirch-Levis gegründet. Viele ehrenamtliche Mitarbeiter kümmern sich um die große Anzahl an Kunden, welche sich für die Kurse im Tanzen und Fitness angemeldet haben. „Der Verein hat stetig ein Wachstum hingelegt und mit so einer großen Dimension war nie und nimmer zu rechnen. Leider hat uns jetzt die Pandemie sehr hart getroffen und der Verein kämpft auch ums Überleben. Doch der Optimismus überwiegt und wir hoffen alle auf eine glorreiche Zukunft“, sagt Gründerin und Vorstandsmitglied Nicole Wrann. Seit vier Jahren leitet sie das Projekt „Vorarlberger Mütter und Kinder in Not“. Dort dürfen alle Gratis Tanzen, die sich keine Tanzstunde leisten können. Dieses Projekt wird ein großer Schwerpunkt in der Gegenwart und Zukunft sein. Nur sechs Menschen können derzeit an einem Kurs teilnehmen. Besonders gut angenommen werden von den Kunden die Schnupperkurse für Groß und Klein. Die Workshops im Tanzen oder in der Fitness finden großen Anklang. Ab drei Jahren werden die kleinen Ballerinas schon zum Training gebeten. Tanzen in jeder Altersstufe ist im abwechslungsreichen Angebot der verschiedensten Kurse möglich. Das Poledance im Alter von siebzehn bis 25 Jahren erlebt einen großen Zuspruch. Das spezielle Personaltraining wird von größter Beliebtheit umworben. Der Verein Fit&Dance hofft auf baldige Normalität, sodass ab kommenden Jahr wieder die zahlreichen Kurse und Angebote zu normalen Bedingungen umgesetzt werden können. Anmeldungen und das gesamte Programm zu den Kursen gibt es auf www.fitdance.com VN-TK