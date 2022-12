Harmonischer Jahresausklang der Radler

Bludenz/innsbruck (dk). Der ÖAMTC Radfahrclub Sparkasse Rätikon Bludenz-Sektion Renn- und Breitensport ließ das Vereinsjahr 2022 mit zwei gemütlichen Veranstaltungen ausklingen.

Im Dezember lud der Verein zum Ausflug nach Innsbruck, um die dortigen Weihnachtsmärkte zu genießen. Umweltfreundlich ging es per Bahn in die Tiroler Landeshauptstadt, wo sich die zahlreich mitgereisten Vereinsmitglieder an den glitzernden und leuchtenden Ständen und Schaubuden, musikalisch umrahmt von besinnlich gestimmten Turmbläsern, erfreuten. Während sich die Damen im Herzen vorwiegend an den zahlreichen Geschenkideen erwärmten, sorgten die Herren der Schöpfung durch den Genuss geistreicher Heißgetränke für wärmende Glücksgefühle.