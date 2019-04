Das Frühlingskonzert des Gesangvereines Harmonie stand dieses Jahr unter dem Motto: „Harmonie amKumma“. Gemeinsam mit dem Projektjugendchor bezauberten die Sängerinnen und Sänger im ausverkauften Saal der Kulturbühne die Konzertbesucher.

Von Liedern wie: „Du kannst nicht immer 17 sein” oder „Frau Schwalbe“, „Marina“ bis zum „Kleinen grünen Kaktus“ waren die Zuhörer begeistert. Das Instrumental-Duo Bernhard Klas (Klarinette) und Drazen Gvozdenovic (Akkordeon) führte das Publikum akustisch in ein Pariser Straßencafé, in das Herzen von Ungarn oder legte einen flotten Tango auf die Bühne. Mit dem Projektjugendchor amKumma unter der Leitung von Paul Burtscher kam jugendlicher Schwung und Leichtigkeit in den Konzertsaal. Ein Lied aus Südafrika, aus Amerika „Roads“ und „Bring me little water, Silvy“ oder das Arrangement „Parkplatzregen“ frischten den Konzertabend auf und brachten in der Performance beste Unterhaltung. Haruko Matsumoto-Loacker gelang es wieder mit ihrer Begleitung am Klavier die Lieder hervorragend zu untermalen. Schließlich fand der Konzertabend mit dem gemeinsamen Auftritt des Gesangvereins Harmonie und des Jugendchores amKumma seinen Höhepunkt. VER