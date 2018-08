Harder Teufel holen sich den Supercup

Vizemeister und Cupsieger HC Hard hat sich am Donnerstagabend zum Saisonauftakt mit einem 24:23-(13:7)-Erfolg in Wien beim Meister Fivers Margareten den Supercup der Handball Liga Austria (HLA) gesichert.

Der Titelverteidiger lag zwar zur Pause schon klar in Führung, doch nach dem Wechsel benötigten die Gastgeber nur 13 Minuten, um auf 15:15 zu stellen und machten die Partie so nochmals spannend.

Trotzdem setzte es für die Margaretner am Ende nach einem Gegentreffer in der Schlussminute die dritte Supercup-Niederlage en suite, nachdem sie diesen Titel zuvor von 2013 bis 2015 dreimal hintereinander gewonnen hatten. Die Harder, die schon die Premiere dieses Bewerbs 2012 gewonnen hatten, halten nun ebenfalls bei drei Triumphen im Supercup, der die Ouvertüre zur HLA-Saison ist.

Start in die HLA-Saison

Diese beginnt am kommenden Mittwoch (19.00 Uhr) mit dem Heimspiel von HLA-Rückkehrer Leoben gegen West Wien. Highlight der ersten Runde ist am 31. August das Gastspiel der Fivers beim Rekordmeister in Bregenz.