Harder Grundstücksdeal scheint endgültig erledigt

Die zweite Instanz hat neuerlichen Berufung keine Folge gegeben, das Rechtsgeschäft war damit ungültig.

Kaufvertrag nichtig

Somit ist der Kaufvertrag vom Jahr 2015, in dem der hochbetagte und bereits deutlich an demenziellem Abbau leidende Pensionist das Harder Grundstück um 50.000 Euro verkaufte, nichtig. Der Sohn des Verkäufers, Karl Schelling hatte auf die Nichtigerklärung gedrängt, weil sein Vater damals nicht in der Lage gewesen sei, sein Handeln zu überblicken. Die Gegenseite wehrte sich mit allen Mitteln, scheint nun aber endgültig verloren zu haben. Zuletzt kritisierte die Beklagte das psychiatrische Gutachten. Das Berufungsgericht befand das Gutachten jedoch als korrekt und fachlich einwandfrei. Die Prozesskosten – trägt wie bei allen Zivilverfahren – der unterlegene Teil.