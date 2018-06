Harder Grundstücksdeal: Rechtsstreit dauert an

Fortsetzung des Zivilprozesses am Landesgericht: Psychiater entscheidet, ob der 96-jährige Grundstücksverkäufer geschäftsfähig war.

Der 96-jährige Kläger war nach Ansicht des Innsbrucker Gerichtspsychiaters Miklos Marosi dement und daher nicht geschäftsfähig, als er im Juni 2015 seinen Sechstelanteil von 1600 Quadratmetern an einem Harder Grundstück mit der Widmung Bauerwartungsland und Baumischgebiet um lediglich 50.000 Euro an den beklagten Landwirt und Pächter verkauft hat. Deshalb hat Richterin Sieglinde Stolz im anhängigen Zivilprozess am Landesgericht Feldkirch in ihrem ersten Urteil den Kaufvertrag für ungültig erklärt.