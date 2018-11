Harder Grundstücksdeal: Fünf Gutachten, ein Ergebnis

Am Freitag fand die vorerst letzte Verhandlungsrunde im umstrittenen Grundstücksdeal in Hard statt. Ein Gutachter bestätigte laut ORF Vorarlberg, dass der damals 96-jähriger Verkäufer mit hoher Wahrscheinlichkeit unzurechnungsfähig war.

Der am Freitag befragte Gerichtspsychiater untersuchte den Verkäufer zwei Jahre nach Vertragsabschluss und kommt zu dem Schluss, dass der Mann zum Zeitpunkt des Verkaufs schon an Demenz gelitten habe, da er selbst einfache Fragen nicht beantworten konnte und immer wieder Jugendgeschichten erzählte. Da eine Demenzerkrankung nicht von heute auf morgen auftritt, geht der Psychiater mit hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, dass der Mann 2015 bereits geschäftsunfähig war.

Gemeindepolitiker Büchele und der betagte Verkäufer kannten sich, er besaß ein Sechstelanteil einer Liegenschaft in unmittelbarer Nähe des Büchele-Hofes. Es habe kein besonders enger Kontakt bestanden, gab Büchele in der Einvernahme der Staatsanwaltschaft zu Protokoll. Dennoch sei ihm 2013 das Grundstück angeboten worden. „Sinngemäß am liebsten geschenkt.“ Wenige Wochen später hat Büchele ein konkretes Angebot übermittelt. „Ich habe ihm gesagt, dass der Höchstpreis für eine landwirtschaftliche Fläche im Zentrum von Hard 15 Euro pro Quadratmeter beträgt. Diesen Preis habe ich verdoppelt und auf 50.000 Euro aufgerundet.“

In einem den VN ebenfalls vorliegenden Tonbandprotokoll des Landesgerichts gab Büchele im Juni 2018 an, dass ihm die Widmung „zwei Drittel Bauerwartung und ein Drittel Baumischgebiet schon bekannt war“. Dass sich Büchele darüber im Klaren war, das Grundstück zum Schnäppchenpreis zu erwerben, wird in weiteren Dokumenten klar. Er gehe davon aus, dass die Kinder des Verkäufers schon nicht begeistert von einem günstigen Verkauf an mich wären, hatte Büchele dem 96-Jährigen im Zusammenhang mit einer gewünschten Liegenschaftsteilung gesagt.