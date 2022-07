Harder Dorfbrunnen beschädigt - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter leerte am Montagmorgen Lackfarbe in den Harder Dorfbrunnen. Dpie Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Am Montag, vermutlich in den Vormittagsstunden zwischen 07:00 Uhr und 12:00 Uhr, entleerte eine bislang unbekannte Person eine größere Menge weißer Lackfarbe in den Dorfbrunnen am Bagnoliplatz in Hard, Hofsteigstraße 2. Dadurch wurde der Brunnen beschädigt bzw. das fließende Wasser verunreinigt, welches in der Folge in den Harder Dorfbach floss. Zeugen und Beobachter des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hard in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Hard, Tel. +43 (0) 59 133 8125