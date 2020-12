Hard will die Pflichtaufgabe gegen Graz erfüllen

Im letzten Heimspiel des Jahres hat der Tabellenzweite gegen den Vorletzten zwei Punkte eingeplant

Im letzten Heimspiel vor der Winterpause gastiert die HSG Holding Graz am Samstagabend, den 12. Dezember 2020 im Ländle. Anwurf ist um 18.00 Uhr in der Sporthalle am See.