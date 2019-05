Hard verpasst vorzeitigen Finaleinzug

Der HC Hard musste sich im zweiten Halbfinal-Spiel West Wien klar mit 29:22 geschlagen geben. Somit fällt die Entscheidung um den Finaleinzug in Spiel 3 in Hard.

Nach dem Heimsieg im ersten Halbfinal-Spiel der Best-of-three-Serie gegen West Wien ging es für den HC Hard heute auswärts mit Spiel 2 weiter. Dabei wollten die Harder mit einem Sieg den Finaleinzug bereits vorzeitig fixieren und ein entscheidendes drittes Spiel verhindern. Und nach einem ausgeglichenen Beginn kamen die Gäste aus dem Ländle immer besser in die Partie und lagen immer wieder mit drei Punkten in Front. Aufgrund einer Schwächephase direkt vor der Pause, welche die Wiener mit einem 5:0-Lauf ausnutzten, ging es dennoch mit einem 2-Tore-Rückstand (14:12) in die Pause.

In der zweiten Halbzeit blieb die Partie weiter ausgeglichen und die Wiener verteidigten ihren Vorsprung konsequent und setzten sich beim Stand von 22:18 erstmalig mit vier Treffern ab. Nach zwei Toren in Folge keimte im Harder Fan-Lager noch einmal Hoffnung auf, welche durch vier Treffer in Folge der Hausherren schnell wieder zerstört wurde. Am Ende kassierten die Harder eine 29:22-Niederlage, wodurch ein entscheidendes drittes Spiel notwendig ist – dabei hat der HC Hard wieder Heimvorteil.