Hard: Unfall zwischen Fahrradfahrer und Pkw-Lenker

In Hard kam es am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall auf der Rheinstraße, wobei ein 65-jähriger Radfahrer verletzt wurde.

Am Mittwoch, 28.06.2023 um 11.10 Uhr fuhr ein 39-jähriger Pkw-Lenker aus Bregenz kommend auf der Rheinstraße in Hard. Ein 65-jähriger Radfahrer fuhr zur gleichen Zeit auf dem rechten Fahrbahnrand der Rheinstraße und wollte die Straßenseite wechseln. Trotz Armzeichen dürfte das Vorhaben des Radfahrers vom Pkw-Lenker übersehen worden sein, weshalb es im weiteren Verlauf zur Kollision zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern und zum Sturz des Fahrradfahrers kam.

Ins LKH Bregenz gebracht

Der 65-Jährige erlitt hierbei sichtbare Schürfverletzungen an der rechten Körperseite und wurde mit der Rettung in das LKH Bregenz verbracht. An PKW und Fahrrad entstand jeweils Sachschaden.