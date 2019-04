Hard: Unfall mit drei Fahrzeugen fordert einen Verletzten

Am Montagabend kam es auf der Rheinstraße in Hard zu einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen. Dabei wurde der Lenker des hintersten Fahrzeuges verletzt. An den Pkw entstand beträchtlicher Sachschaden.

Kurz vor 22 Uhr kam es auf der Rheinstraße bei der Kreuzung mit der Alte Straße in Richtung Bregenz zu einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen. Dabei wurde der Lenker des hintersten Fahrzeuges verletzt und vom Roten Kreuz versorgt. Die anderen beiden Fahrzeuglenker blieben unverletzt, an zwei Fahrzeugen entstand beträchtlicher Sachschaden.

Im Einsatz waren neben dem Roten Kreuz auch zwei Streifen der Polizei wie auch die Feuerwehr Hard mit zwei Fahrzeugen und acht Mann. Die Rheinstraße war während den Aufräumarbeiten nur erschwert passierbar.