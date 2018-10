Hard und Fivers teilen sich die Punkte

Der HC Hard und die Fivers Margareten trennten sich im Top-Spiel nach spannenden 60 Minuten mit einem 24:24-Remis.

In der sechsten Runde der Handball Liga Austria gastierte mit den Fivers Margareten der Tabellenführer beim Tabellen-Sechsten HC Hard. Die beiden Teams trennte vor dem heutigen Abend dennoch nur ein Punkt. Von Beginn weg lagen die Gäste aus Wien meist mit einem Treffer in Front. Die Harder hielten aber gut dagegen und kamen mit Fortdauer der ersten Halbzeit besser ins Spiel. Nachdem die Hausherren beim 10:9 erstmals die Führung übernahmen, ging es mit einem knappen 13:12 in die Pause.