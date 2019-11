Hard steht fix im Meister Play-Off

Dank einer starken Schlussphase gewinnt Hard gegen Westwien mit 34:30 und ist damit sicher unter den besten fünf Teams.

Der Alpla HC Hard hatte im heutigen Heimspiel gegen Westwien die Chance, sich frühzeitig das Ticket für das Obere Play Off in der spusu Liga zu sichern.

In einer sehr ausgeglichenen ersten Hälfte konnte sich kein Team einen nennenswerten Vorsprung erarbeiten, erst kurz vor der Pause gelang es den Gästen aus der Bundeshauptstadt auf Plus zwei zu stellen. Beim Stand von 14:16 aus Ländle-Sicht ging es dann in die Halbzeit.