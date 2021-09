Hard startet mit 31:14-Kantersieg in die Saison

Die Roten Teufel aus Hard feierten gegen den Vöslauer HC einen von Beginn weg nie gefährdeten 31-14 Heimsieg.

In der zweiten Halbzeit ging es in einer ähnlichen Tonart weiter - die Gäste waren am heutigen Abend nie in der Lage, die Roten Teufel wirklich an die Leistungsgrenzen zu bringen. Am Ende feierte der HC Hard mit dem 31:14-Heimsieg einen perfekten und verdiensten Start in die neue Saison.