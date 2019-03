Hard: Rote Ampel missachtet – drei Verletzte nach Pkw-Kollision

Hard - Bei einer Kollision zwischen zwei Pkw in Hard wurden am Dienstagvormittag drei Personen verletzt.

Am Dienstagvormittag war eine 48-jährige Pkw-Lenkerin mit einer 19-jährigen Beifahrerin auf der Rheinstraße von Bregenz kommend in Fahrtrichtung Fußach unterwegs. In Höchst auf Höhe der Rauholzstraße missachtete die Lenkerin eine rote Ampel. Zur selben Zeit überquerte ein 55-jähriger Pkw-Lenker von der Rauholzstraße kommend vorschriftsgemäß die Rheinstraße und es kam zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen.