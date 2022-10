Hard qualifiziert sich für European League-Gruppenphase

Die Roten Teufel gewinnen auch das Rückspiel in Skopje und stehen damit verdient in der Gruppenphase der European League.

Überragende Deckung

Die Roten Teufel agierten von Beginn an konzentriert und lagen schnell mit 3:0 in Führung. Die Jonsson-Sieben hatte den Gegner unter Kontrolle und überzeugte vor allem in den Deckung. Nur fünf Treffer gelangen den Hausherren in Halbzeit eins, beim Stand von 12:5 für die Harder wurden in der nordmazedonischen Hauptstadt die Seiten gewechselt.