Hard nach Sieg wieder an der Tabellenspitze

Die Roten Teufel siegen bei Westwien mit 30:25, neun Treffer steuerte Predragovic zum geglückten Restart bei.

Den besseren Start in der Südstadt erwischten die Gastgeber, die nach vier Minuten mit 4:1 führten. In weiterer Folge kamen die Roten Teufel aber immer besser ins Spiel und nach 20 Minuten lagen die Harder mit vier Treffern Vorsprung in Front (11:7). Bis zur Pausensirene kämpften sich die Wiener aber ihrerseits wieder zurück und so ging es mit einem Spielstand von 12:13 in die Halbzeit.