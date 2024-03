Hard muss die Heimreise aus Ferlach ohne Punkte antreten

Die Roten Teufel verlieren in Kärnten mit 30:33.

Der ALPLA HC Hard wollte auch beim Auswärtsspiel in Ferlach seine Erfolgsserie weiter fortsetzen. Die Roten Teufel taten sich in der südlichsten Gemeinde Österreichs in Halbzeit eins aber schwer, die Kärntner zeigten in eigener Halle eine solide Vorstellung und führten zur Pause knapp mit 16:15.