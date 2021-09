Hard: Motorrad von Lkw mitgeschleift

Zu einem Unfall kam es am Dienstagmorgen an einer Kreuzung in Hard, ein Motorrad wurde von einem Lkw zwei bis drei Meter mitgeschleift, der Lenker wurde glücklicherweise nur leicht verletzt.

Kurz vor 8 Uhr morgens fuhr ein 47-jähriger Lkw-Lenker in Hard auf der Hofsteigstraße in Fahrtrichtung Lauterach. Auf Höhe der Kreuzung mit der Rheinstraße hielt er sein Fahrzeug an der roten Ampel an. Ein nachkommender 56-jähriger Motorradlenker fuhr rechts neben dem Lkw vor und stoppte seitlich neben bzw. vor dem Lkw.

Motorrad im "toten Winkel"

Als beide Fahrzeuge bei grünem Licht anfuhren, streifte der Lkw-Fahrer den sich offenbar im "toten Winkel" befindlichen Biker und schleifte das Motorrad zwei bis drei Meter mit, wodurch der Lenker zu Sturz kam. Der 56-Jährige wurde glücklicherweise nicht vom Lkw erfasst und zog sich lediglich leichte Verletzungen zu. Er wurde zur weiteren Behandlung ins LKH Bregenz gebracht.