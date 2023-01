Hard: Mopedlenker flüchtet vor Polizei - THC-Test positiv

Der 15-jährige Mopedlenker war am Montag ohne Kennzeichen auf einem Gehsteig unterwegs.

Am Montag kurz vor 17 Uhr fiel einer Polizeistreife in Bregenz ein Mopedlenker auf, der auf der Mehrerauer Straße ohne Kennzeichen auf dem Gehstieg in Fahrtrichtung Achsiedlung unterwegs war. Die Beamten gaben dem Lenker zu verstehen, er solle anhalten, stattdessen fuhr er über den Radweg und die Radbrücke Richtung Hard und in weiterer Folge mit überhöhter Geschwindigkeit durch das Harder Ortsgebiet. Erst im Innenhof einer Volksschule konnten die Beamten den 15-jährigen in Dornbirn wohnhaften Mopedlenker anhalten. Ein durchgeführter Speicheltest auf THC verlief positiv.