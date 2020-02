Hard kommt über Remis nicht hinaus

Der HC Hard musste sich im heutigen Heimspiel gegen den SC Ferlach mit einem 24:24-Unentschieden begnügen.

Nachdem die Harder mit einem Sieg gegen Meister Krems in die HLA-Bonusrunde gestartet waren, ging es heute gegen Schlusslicht Ferlach um den nächsten wichtigen Sieg, um an Tabellenführer Fivers Margareten dran zu bleiben. Doch nach einer guten Anfangsphase zogen die Gäste mit einem 0:4-Lauf etwas davon. Die Harder zeigten sich davon nur kurz geschockt, kamen wieder heran und gestalteten das Spiel weiter offen. Dennoch ging es mit einem 13:14-Rückstand in die Pause.