Hard gleicht in Finalserie aus

Mit dem hart erkämpften 22:18-Heimsieg gegen Krems schafften die Harder in der Best-of-five-Finalserie den wichtigen Ausgleich zum 1:1. Matchwinner war dabei wieder einmal Torhüter Golub Doknic.

Nach der knappen Niederlage im ersten Spiel der Best-of-five-Finalserie in Krems wollte der HC Hard heute im Heimspiel in der Serie ausgleichen. Das Spiel selbst begann jedoch nicht ideal – Krems lag rasch mit 0:2 vorne. In weiterer Folge entwickelte sich aber ein enges Duell auf hohem Niveau, bei welchem die Führung gleich mehrfach wechselte. Am Ende spannender 30 Minuten, in welcher vor allem die Defensiv-Reihen überzeugten, ging es mit einem 10:8 für Hard in die Kabinen.

Hard kommt stark aus der Kabine In der zweiten Halbzeit erwischten die Hausherren einen perfekten Start und zogen mit einem 5:0-Lauf schnell auf 15:8 davon. Die Kremser schlugen jedoch postwendend mit einem 0:3-Lauf zurück und kämpften sich in weiterer Folge wieder Punkt um Punkt heran – das Duell blieb spannend. Nach der dritten 2-Minutenstrafe gegen Schweighofer und einem Schlag ins Gesicht des Gegner durch Horvat, der ebenfalls Rot sah, musste die Harder eine doppelte Unterzahl überstehen. In dieser wichtigen Phase sorgten Zivkovic im Angriff und vor allem Doknic im Tor dafür, dass die Harder den Vorsprung trotzdem wieder auf plus 3 ausbauen konnten und die Kremser bis zum Ende nicht mehr heran kamen.