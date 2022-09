Hard gewinnt Hinspiel gegen Skopje mit 26:21

Die Roten Teufel gehen damit mit einem Polster von fünf Toren Vorsprung ins Rückspiel kommende Woche.

Die Gäste aus Skopje sollten an diesem Abend nur ein einziges Mal in Führung gehen und dies war beim 0:1. Danach übernahmen die Harder das Kommando und kontrollierten die Partie, zur Pause stand es 11:8 für die Hausherren.

Auch nach Wiederbeginn hielt die Jonsson-Sieben den Gegner auf Distanz, zwischenzeitlich betrug die Führung sogar sechs Tore (21:15). Am Ende leuchtete ein 26:21-Endstand von der Anzeigetafel in der Sporthalle am See. Mit einem Polster von fünf Toren geht es damit ins Rückspiel kommende Woche in Nordmazedonien. Bester Werfer bei Hard war Raschle mit insgesamt zehn Treffern.