Hard gewinnt dramatisches erstes Finalspiel gegen die Fivers

Nach spannenden und kampfbetonten 60 Minuten jubelte der HC Hard im ersten Spiel der Best-of-three-Finalserie über einen 28:27-Sieg gegen die Fivers Margareten.

Nach spannenden Halbfinal-Spielen gegen Schwaz ging es für den ALPLA HC Hard heute mit der Finalserie gegen die Fivers Margareten weiter. Das erste Spiel der Best-of-three-Serie ging dabei in Hard über die Bühne. Die Roten Teufel erwischten dabei einen denkbar schlechten Start und lagen rasch mit 1:5 zurück. Doch die Harder kämpften sich mit Fortdauer der ersten Halbzeit in die Partie zurück und kamen Punkt um Punkt. Nach einem sehenswerten Freiwurf-Treffer durch Wagner nach dem Pausenpfiff gingen die Fivers dennoch mit einem 13:15 in die Pause.

Teams liefern sich harten Kampf

Nach der Pause glichen die Harder zuerst mit einem Doppelschlag aus, bevor die Fivers mit einer kleinen Serie wieder etwas davon zogen. In weiterer Folge sahen die Zuseher in der Sporthalle am See ein offenes Duell, indem sich beide Teams jeden Treffer hart erkämpfen mussten. Viereinhalb Minuten vor Schluss konnten sich die Harder erstmals zwei Tore absetzen, auch weil Torhüter Hurich mehrfach stark parierte.

Doch die Fivers kamen noch einmal zum Ausgleich. Die letzte Minute war an Hektik dann nicht mehr zu überbieten: Beim letzten Angriff der Harder wenige Sekunden vor Schluss sah Fivers-Schlussmann Filzwieser aufgrund von Zeitspiel Rot, nachdem er den Ball nicht freigab und wegwarf - den fälligen 7-Meter verwandelte Schweighofer eiskalt zum 28:27-Sieg. Die Roten Teufel gehen nach einem hochklassigen ersten Duell somit mit einem 1:0 in das zweite Spiel am Montag in Wien.

Liveticker-Nachlese

