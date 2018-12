Hard siegt gegen Linz ohne Probleme

Der HC Hard feierte im heutigen Heimspiel gegen Tabellenschlusslicht Linz einen ungefährdeten 30:21-Sieg.

Auch in der zweiten Halbzeit waren die Harder das bessere Team und erspielten sich zwischenzeitlich mit dem 22:12 sogar einen 10-Tore-Vorsprung. Die Linzer hatten den Roten Teufeln in der Harder Sporthalle am See heute nur wenig entgegenzusetzen. So jubelten die Hausherren am Ende über einen nie gefährdeten 30:21-Sieg. In der Tabelle zogen die Harder zumindest bis zum Sonntag an Westwien vorbei auf den dritten Rang. Tabellenführer bleibt Krems trotz der heutigen 22:29-Heimniederlage gegen den Tabellen-Zweiten Graz.