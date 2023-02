Hard: Garage in Vollbrand

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch war die Feuerwehr mit dem Vollbrand einer Harder Garage beschäftigt. Ein Anwohner wurde verletzt, als er einen Hund aus dem Gebäude rettete.

Am Dienstag um 22:43 Uhr kam es in Hard, Rheinstraße, aus bisher ungeklärter Ursache zum Brand einer größeren Garage in einem Mehrparteienhaus. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr wurde das direkt an das Brandobjekt angrenzende Wohngebäude durch die Polizei evakuiert. Die Feuerwehr Hard, die wenige Minuten nach der Alarmierung am Brandort eintraf, führte unter schwerem Atemschutz zuerst einen Löschangriff von außen in die in Vollbrand stehende Garage durch. Zwischenzeitlich konnte ein Zugang durch das Garagentor geschaffen und das Feuer komplett gelöscht werden. Noch vor dem Eintreffen der Beamten und der Feuerwehr dürfte ein Anwohner einen Hund aus der Garage gerettet haben. Der Mann erlitt dabei Verbrennungen und eine Rauchgasvergiftung - er musste mit der Rettung ins LKH Bregenz eingeliefert werden. Während der Dauer des Brandes musste die L202 im Bereich des Brandobjektes für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Die Erhebungen zur Brandursachenermittlung sind derzeit noch im Gange. Im Laufe des Tages wird das Brandobjekt durch Beamte der Brandermittlung des Landeskriminalamtes untersucht.