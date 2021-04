Hard: Frau von Radfahrer mit Messer attackiert

Eine 27-jährige Spaziergängerin wurde am Sonntag in Hard von einem Radfahrer im Vorbeifahren mit einem Messer angegriffen, der Täter konnte kurz darauf festgenommen werden.

Gegen 22.20 Uhr gingen zwei Frauen in Hard auf der Landstraße im Bereich Gasthof Sternen zu Fuß in Richtung Fußach, als sich von hinten ein Fahrradfahrer näherte und plötzlich im Vorbeifahren mit einem Messer auf eine der beiden Frauen einstach. Der Täter flüchtete anschließend mit dem Fahrrad in Fahrtrichtung Fußach.