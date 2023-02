Hard erkämpft wichtigen Heimsieg gegegen Graz

Der HC Hard jubelte im heutigen Heimspiel gegen Graz über einen knappen 29:28-Sieg.

Die Harder Handballer standen im Heimspiel gegen Tabellen-Nachzügler Graz vor einer Pflichtaufgabe. Mit einem Sieg wollte das Team von Trainer Jonsson zumindest vorübergehend wieder auf den 3. Tabellenrang vorrücken. Doch die Aufgabe erwies sich bereits in der ersten Halbzeit als deutlich schwerer als erhofft. Die Grazer gestalteten das Spiel weitestgehend offen und es ging mit einem 13:13 in die Pause.

In der zweiten Halbzeit lagen zunächst die Gäste lange knapp voran. Erst beim Stand von 21:20 gingen die Roten Teufel wieder einmal in Führung. Doch die Grazer drehten das Spiel umgehend und setzten sich drei Tore ab. Auf der Uhr lief die Zeit gnadenlos herunter und die Harder mussten alles in die Wagschale werfen, um noch einmal zurück zu kommen. Schlussendlich war das Glück aber auf Seiten der Hausherren, die mit dem hart erkämpften 29:28 einen enorm wichtigen Sieg feiern konnten.