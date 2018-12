Hard: Busverbindung zur neuen Schule am See erregt die Gemüter

Die Busverbindung zur neuen Schule am See sorgt derzeit im Bürgerforum Vorarlberg für Empörung: Kinder müssten bei der Bushaltestelle in der Wiese stehen, zudem sei der Bus dauernd überfüllt.

Kinder, die Tag für Tag von der Haltestelle “Wasserturm” in Hard aus zur neuen Schule am See fahren müssen, haben es derzeit schwer. Vor allem der Bus mit der Nummer 16a in Richtung Schäfferhof bereitet laut einem Beitrag im Vorarlberger Bürgerforum Probleme: “Richtung neue Schule am See müssen die Kinder in der Wiese im Dreck stehen. Im Winter im Dunkeln direkt an der Straße. Des Weiteren ist der Bus komplett überfüllt”, schildert ein besorgter Vater im Bürgerforum Vorarlberg. Beim VOL.AT-Lokalaugenschein fiel folgendes auf: Nur auf einer Seite der Straße existiert ein “Bushäuschen”, auf der anderen Seite muss tatsächlich am Straßenrand oder auf der angrenzenden Wiese gewartet werden.