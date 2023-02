Hard: Brand in unbewohntem Haus

Glücklicherweise keine Verletzten gab es am Sonntag bei einem Brand in einem Harder Einfamilienhaus.

Am Sonntag kam es um 09:18 Uhr zu einer starken Rauchentwicklung bei einem unbewohnten Einfamilienhaus in Hard. Da beim Eintreffen der Feuerwehr Hard nicht bekannt war, dass es sich um ein unbewohntes Haus handelt, wurden die Zugänge zum Objekt aufgebrochen und das Haus mit einem Atemschutz-Trupp durchsucht. Aufgrund der massiven Rauchentwicklung und der Lage mitten im Ort, wurde die Feuerwehr Fußach zum Einsatz hinzugezogen. Der Brand entstand aus bislang unbekannter Ursache im Bereich der Kellerdecke, welche zur Brandbekämpfung aufgebrochen wurde. Zwar wurden keine Personen verletzt, es entstand jedoch ein erheblicher Sachschaden am Gebäude.