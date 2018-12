Happy Nikolaus am Garnmarkt

Nikolaus und Knecht Ruprecht kamen in einer Kutsche am Garnmarkt an

Götzis Auch heuer war der Besuch des Nikolaus wieder ein großer Anziehungspunkt für viele Familien.Pünktlich um elf Uhr trafen der Nikolaus und Knecht Ruprecht mit der Kutsche am Garnmarkt ein, sehnsüchtig erwartet von den vielen Kindern.

Aber nicht nur der Nikolaus war Publikumsmagnet, die braven Kutschpferde freuten sich über Streicheleinheiten der Kinder. Mit dabei war das 19-jährige Motorsporttalent Sebastian Daum aus Dornbirn, Champion des Porsche Super Sports Cup Deutschland in Hockenheim. Ein Schätzspiel, eine Hüpfburg und eine Zeichenstation verkürzten den Kindern die Wartezeit. Auch am Glücksrad konnte wieder gedreht werden, Tassen und Kissen fanden an der Bonkasse immer wieder Abnehmer.