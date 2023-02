Happy End für Lauterachs Handballer

Knapper Heimerfolg der Hofsteig-Mannschaft wurde kurz vor Schluss fixiert.

Eigenbauspieler Ante Brdaric zeigte mit 6 Treffern und dem Last-Minute-Treffer einen starke Leistung. Nach einem Last-Minute-Drama durften sich die Handballer des HcB-Lauterach im letzten Auswärtsspiel des Grunddurchgangs mit einem 30:31 Sieg gegen Tabellennachbar UHC-Salzburg über weitere 2 Punkte freuen. Die Hofsteiger haben die Heimniederlage in der Vorwoche offensichtlich ganz gut verarbeitet.

In Zahlen ausgedrückt bedeutete das nach dem noch ansprechenden 7:5-Rückstand (12.) innerhalb von zehn weiteren Minuten und einem 1:8-Lauf einen 8:13-Führung für die Gäste aus dem Ländle. Zweimal lag der HcB-Lauterach vor der Halbzeit sogar schon mit sechs Toren Differenz voran.(10:16, 11:17).

Die Gastgeber zeigten aber Kampfgeist und nutzten die Unterzahlspiele perfekt für sich aus und war ab der 49. Minute wieder in Schlagdistanz (24:25) und konnte in der Schlussminute mit zwei von 28:30 zum 30:30 ausgleichen. Doch auch der HcB-Lauterach nutzte in Form eines stark aufspielenden Ante Brdaric(6 Treffer)ihre letzte Chance und gingen mit einem Last-Minute-Treffer wenige Sekunden vor dem Schlusspfiff letztlich als verdiente 31:30-Sieger vom Feld.