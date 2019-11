Happy End für die Vabrik

„Party on“ für die Sunrise Session: Nach heftigem Protest von Thomas Krobath wurde der Gemeindebeschluss zur Sperrstundenverordnung aufgehoben – Bgm. Kopf möchte die Situation weiter beobachten.

Lange Zeit herrschte Ungewissheit, ob und wie es mit dem Röthner Lokal Vabrik, früher K-Shake, weitergeht. Denn im Februar beschloss die Gemeindevertretung unter Bürgermeister Roman Kopf nach sicherheitspolizeilichen Bedenken der PI Sulz eine Verkürzung der Sperrstunde am Freitag auf 2 Uhr und am Samstag, auf 3 Uhr – damit wäre das Ende der beliebten Sunrise Session besiegelt gewesen. Gegen diesen Bescheid ging Betreiber Thomas Krobath in Berufung: „Ein Hauptkritikpunkt war, dass seitens der Polizei keine vollständige Statistik vorgelegt wurde. Über die Straftaten im Pufferbereich von zwei Kilometern zur Diskothek fehlt bis heute jegliche Information über die Art der Delikte und vor allem über die Uhrzeit.“

Statistik vs. Statistik

Im Zeitraum Februar 2019 bis August 2019 wurde seitens des Betreibers ein eigenes Sicherheitsprotokoll gemacht. Die vier Vorfälle mit versuchter Körperverletzung fanden an Abenden statt, an denen die Diskothek so oder so nur bis drei Uhr geöffnet hatte. Seitens der Polizei wird vor allem die Nacht von Samstag auf Sonntag ab drei Uhr kritisch beurteilt. Krobath betont: „Im sechsmonatigen Beobachtungszeitraum gab es am Standort am Samstag nach vier Uhr null Vorfälle mit Körperverletzung!“ Zusammengefasst könne gesagt werden, „dass die Diskothek Vabrik ganz sicher kein gefährlicher Ort ist und eine Verkürzung der Sperrstunde die Herausforderungen, die nicht in Abrede gestellt werden, nicht lösen wird.“ Vielmehr betont Thomas Krobath seinen Willen zu einer guten und engen Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion Sulz. „Die Jugend braucht Orte, wo sie sich treffen und aufhalten kann. Orte, an denen die Eltern ihre Kinder in guten Händen wissen. Bei tausenden Besuchern pro Jahr kann eine bestimmte Anzahl von Problemfällen nicht verhindert werden.“ Ausreichend Security-Personal und eine Kameraüberwachung seien präventive Maßnahmen und erhöhten das Sicherheitsgefühl. Krobath möchte sich jedenfalls seinen Standort nicht schlechtreden lassen.