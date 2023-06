Happy End bei der "Bachelorette": Wie geht die Lovestory von Yara und Eric weiter?

Das Finale der Datingshow "Bachelorette" lief kürzlich auf 3 Plus und Yara Buol hat ihre letzte Rose ­vergeben. Der ­Wolfurter Eric Plangger konnte sich in einer nervenaufreibenden letzten Nacht der Rosen gegen seine Konkurrenz ­durchsetzen.

WANN & WO: Was hat sich seit dem Finale von Bachelorette bei euch getan? Wie geht ihr mit der gesteigerten öffentlichen Aufmerksamkeit um?

Yara Buol: Eigentlich hat sich bei mir nicht viel verändert. Natürlich stehe ich jetzt stärker in der Öffentlichkeit und bin häufiger in den Medien, aber davon lasse ich mich nicht all zu sehr ablenken und versuche, fokussiert zu bleiben.

Eric Plangger: Es ist ein unglaubliches Gefühl zu wissen, dass sich meine Geduld und all die Anstrengungen ausgezahlt haben. Yara hat sich schließlich für mich entschieden, darüber freue ich mich immer noch. Besonders schön ist es zu sehen, wie viele Menschen mir schreiben und sich mit uns freuen. Es ist ein Privileg, auf diesem Weg begleitet zu werden und die Unterstützung zu spüren. Es macht mich stolz zu sehen, wie mein Bekanntheitsgrad wächst. Doch ich gehe locker damit um und freue mich über jede Nachricht und jedes Kompliment. Diese positive Resonanz ist sehr wertvoll für mich und ich bin dankbar für jeden Moment.

Die Entscheidung zwischen den Männern viel Yara nicht leicht. ©Chris Wiener, CH Media

WANN & WO: Yara, die Show war bestimmt ein Wechselbad der Gefühle: Was hat letztendlich den Ausschlag gegeben, dass du dich für Eric entschieden hast?

Yara Buol: Ja zeitweise war es ein extremes Gefühlschaos. Der ausschlaggebende Punkt, warum ich mich für Eric entschieden habe, waren die starken Gefühle, die ich gegen Ende der Show für ihn entwickelt habe. Eric war immer sehr offen zu mir, wir konnten gut miteinander reden und er ist einfach ein supercharmanter Mann.

WANN & WO: Eric, Yara hat dich als ihren Favoriten gewählt und betont, dass du ihr Sicherheit gibst. Was macht eure Verbindung besonders, und wie wird eure gemeinsame Zukunft aussehen?

Eric Plangger: Zuerst war es surreal für mich einer der Finalisten zu sein. Ich hätte nie damit gerechnet, so weit zu kommen, denn es waren sehr starke Konkurrenten dabei. Yaras Entscheidung, mir die letzte Rose zu geben, hat in mir ein Feuer entfacht. Ich sehe uns als Team, das Herausforderungen zusammen meistert und Erfolge gemeinsam feiert. Wir unterstützen uns gegenseitig bedingungslos und verwirklichen unsere individuellen Ziele und Träume Seite an Seite. Unsere Pläne beinhalten Reisen, Abenteuer und ein erfülltes Leben zu zweit.

Vor traumhafter Kulisse erlebten die beiden wundervolle Dates. ©Chris Wiener, CH Media

WANN & WO: Welche besonderen Erfahrungen habt ihr während der Zeit in der Dating-Show gesammelt? Gibt es bestimmte Momente oder Erlebnisse, die euch besonders in Erinnerung geblieben sind?

Yara Buol: Wir haben so viele unvergessliche und einzigartige Momente erlebt. Man wird auf atemberaubende Dates entführt, bei denen einfach alles perfekt ist – sowohl die Locations als auch die Gespräche. Einfach alles ist unfassbar schön.

Eric Plangger: In der Show hatte ich bei den Challenges die Chance, mich zu beweisen und zu zeigen, wer ich wirklich bin. Ich konnte meine romantische und emotionale Seite ausleben und unvergessliche Erinnerungen schaffen, wie zum Beispiel von meinem absoluten „Dream Date“ in Thailand. Zuerst sind wir mit Para-Motoren geflogen und danach ging es an den Strand, wo wir ein traumhaftes Picknick hatten. Abends genossen wir ein Dinner zu zweit mit einer atemberaubenden Aussicht. Es fühlte sich an, als ob die Zeit stillstehen würde. Dieses Date wird als ein unvergessliches Erlebnis für immer in meinem Herzen bleiben.

Happy End: Die beiden schweben immer noch im siebten Himmel. ©Chris Wiener, CH Media

WANN & WO: Eure Zeit im Paradies ist nun ja leider schon vorbei. Wie geht es jetzt beruflich bei euch weiter?

Yara Buol: Ich unterstütze meine Mama weiterhin in ihrem kleinen Take-Away-Restaurant. Das ist eine Herzensangelegenheit von mir. Ich liebe es, mit ihr gemeinsam in der Küche zu arbeiten und finde es toll, dass wir damit für unseren eigenen Erfolg und unsere finanzielle Unabhängigkeit sorgen. Ansonsten bin ich weiterhin auf Social Media aktiv und bin gespannt, was die Zukunft noch alles für mich bereithält.

Eric Plangger: Aktuell arbeite ich als Salesmanager in einer Social-Recruiting-Firma namens „lab01.“ in Wolfurt. Der intensive Kundenkontakt und die Möglichkeit, Unternehmen in ihrer beruflichen Entwicklung zu unterstützen, erfüllen mich jeden Tag aufs Neue. Doch neben meiner Karriere in diesem Unternehmen möchte ich parallel auch meine eigene Selbstständigkeit aufbauen und meine Projekte vorantreiben. Zudem verfolge ich weiterhin meine Modelkarriere mit Begeisterung und bleibe offen für neue Anfragen und Kooperationen. Diese Vielseitigkeit bereichert mich und eröffnet mir immer wieder neue Chancen und Möglichkeiten.

Heute um 20.15 Uhr gibts mehr News über die Zukunft des Paares.

Wer mehr über die Zukunftspläne des Bachelorette-Dreamteams Yara und Eric erfahren möchte oder wissen will, was hinter den Kulissen sonst noch passierte, erfährt das heute, um 20.15 Uhr, auf dem Schweizer Sender „3 Plus“.