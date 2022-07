Happy Birthday Schoren!

Das BRG/BORG Schoren hat 50 Jahre gefeiert.

Dornbirn. Für die rund 800 Schüler des BRG/BORG Schoren wurde am Mittwoch nicht nur der rote Teppich ausgerollt, sondern extra die Straße gesperrt. Anlass war der 50. Geburtstag des Schorener Gymnasiums, der von der Schulgemeinschaft und zahlreichen Gästen gebührend gefeiert wurde. Los ging es um 13 Uhr auf dem Viehmarktplatz mit einer Body-Percussion zu Beethovens fünfter Symphonie. Anschließend schritten die Schüler klassenweise über den roten Teppich und zogen feierlich in die Schule hinein. Dort ließen sie die selbst gemachten Wimpel zu den Fenstern hinaus, die das Motto des Tages „50 Jahre Schoren – 50 Jahre Vielfalt“ bildeten.

Im Anschluss gab es ein buntes Programm in den Klassenräumen. Mit Theater, Quiz, Video, Rap, Stomp, literarischem Café, Ausstellungen und vielem mehr gaben die Schüler und Schülerinnen Einblick in den Schulalltag damals und heute. Ab 17 Uhr verlagerte sich das Fest auf den Schulhof, wo die drei Schulbands „Rainbow Kizz“, „Blue Fire“ und „Upstream Station“ für Partystimmung sorgten. Unter den Gästen waren auch viele ehemalige Schüler und Lehrer, sowie der Vorgänger des aktuellen Direktors Norbert Häfele. „Auch mein Vor-Vorgänger Albert Bohle hat sich gemeldet. Er ist mit 95 Jahren nicht mehr mobil genug, um zum Fest zu kommen, zeigt aber immer noch reges Interesse am Schulgeschehen“, erzählte Direktor Reinhard Sepp.

Der 50. Geburtstag des BRG/BORG Schoren war nicht nur Anlass für Rückblicke, sondern auch für einen Ausblick. „Unser nächstes Ziel ist die dringend notwendige räumliche Erweiterung – wir platzen längst aus allen Nähten. Die Baueingabe bei der Stadt Dornbirn wurde eingereicht und wir gehen von einem Baubeginn im Frühjahr 2023 aus“, so Reinhard Sepp. In einer ersten Etappe sollen die bestehenden Klassentrakte aufgestockt und so Platz für acht zusätzliche Klassenräume und zwei Lerninseln geschaffen werden. In einer zweiten Bauphase soll am jetzigen Container-Standort ein kleiner Zubau entstehen mit Raum für Ganztagesklassen und Nachmittagsbetreuung, einen Mehrzweckraum für Bewegung und einen zusätzlichen Musikraum.