Hannes Jonsson wird neuer Cheftrainer beim HC Hard

Mit dem gebürtigen Isländer stellt der sechsfache Handballmeister HC Hard den neuen Cheftrainer für die Saison 2021/2022 vor.

Der 41-jährige isländische Handballtrainer und ehemalige Nationalteamspieler wird ab Sommer 2021 auf der Trainerbank der Roten Teufel vom Bodensee Platz nehmen und bereits das Zepter in der Vorbereitungsphase auf die kommende Saison schwingen.

Nachdem sich der ALPLA HC Hard und der derzeitige Cheftrainer Mario Bjelis getrennt haben, wird mit Hannes Jón Jónsson bereits sein Nachfolger präsentiert, der ab der Vorbereitungszeit für die kommende Saison 2021/2022 das Traineramt bei den Hardern übernehmen wird. Über weitere Vertragsdetails bewahren sich beide Seiten wie vertraglich vereinbart in Stillschweigen.

Der mittlerweile 41-jährige Isländer Hannes Jón Jónsson begann seine Handballkarriere im Alter von 17 Jahren beim Valur Reykjavík, wo er fünf Jahre verbrachte. Im Jahr 2002 wechselte er für eine Saison zu Naranco Oviedo in die zweite Liga Spaniens. Nach nur einem Jahr im Ausland kehrte Jónsson wieder in seine Heimat zurück und lief für ÍR Reykjavík auf. Weitere Stationen als Spieler absolvierte Hannes Jón Jónsson beim dänischen Verein Ajax Kopenhagen (2005-2007), bei Elverum Handball in Norwegen (2007-2008) sowie bei den beiden deutschen Clubs TVS Hannover Burgdorf (2008-2012) und zuletzt bei ThSV Eisenach (2012-2015). Im Sommer 2015 wechselte Jónsson schließlich zur Kampfmannschaft der SG INSIGNIS Handball WESTWIEN, die ebenfalls in Österreichs höchster Handballliga spielen. Nach seiner Zeit als Spielertrainer und späterer Cheftrainer in Wien zog es Hannes Jón Jónsson im Jahr 2019 wieder nach Deutschland zur SG BBM Bietigheim, wo der Isländer zuletzt als Cheftrainer im Einsatz war.

Der 1,86m große Rückraummitte Spieler und ehemalige Nationalteamspieler absolvierte im Dress der Isländer in der Zeit von 2007 bis 2012 insgesamt 44 Spiele. Mit Island nahm Jónsson auch an der 8. Handball-Europameisterschaft 2008 in Norwegen teil, wo es am Ende für den 11. Platz reichte.

Der ehemalige isländische Nationalteamspieler, mittlerweile verheiratet und dreifacher Familienvater (12 Jahre, 10 Jahre, 5 Jahre) wird ab der kommenden Saison auf der Trainerbank der Roten Teufel vom Bodensee Platz nehmen und damit dem 44-Jährigen Kroaten Mario Bjelis, der seine Trainertätigkeit in Hard mit Saisonabschluss beendet, in der Position des Cheftrainers folgen.

Der ALPLA HC und die Harder Handballfamilie möchte sich bei Mario Bjelis für seinen Einsatz in Hard bedanken und wünscht ihm und dem gesamten Verein noch einen erfolgreichen gemeinsamen Abschluss der laufenden Meisterschaft.

Thomas Huemer, sportlicher Leiter des ALPLA HC Hard

„Wir hatten Hannes Jón Jónsson bereits länger unter Beobachtung und haben den Kontakt zu Hannes auch ständig gepflegt. Die Freude ist sehr groß und wir sind auch sehr stolz, dass wir Hannes Jón Jónsson nach Hard an den Bodensee holen konnten. Er ist ein absoluter Teamplayer, genialer Motivator und ein ehrgeiziger Typ mit einem isländischen Kämpferherz, das ihn als Mensch ganz besonders prägt. Und genau dieses Kämpferherz soll er auf unsere Mannschaft übertragen. In seinen noch jungen Jahren ist Jónsson als Trainer schon sehr erfahren und ausgesprochen routiniert. Für uns als Verein stimmt einfach sein Gesamtpaket und seine Philosophie, Handball zu spielen. Die Chemie stimmt und wir sind davon überzeugt, dass wir mit Hannes Jón Jónsson die hochgesteckten Ziele des ALPLA HC Hard erreichen können.“

Markus Köberle, Geschäftsführer des ALPLA HC Hard

„Hannes Jón Jónsson ist ein absoluter Wunschkandidat auf unsere Liste und wir hatten auch schon einige Zeit lang ein Auge auf ihn geworfen. Umso mehr freut es uns natürlich, dass wir Hannes für den ALPLA HC Hard begeistern konnten. Er hat selbst als Spieler einige Stationen durchlaufen und international Erfahrungen gesammelt. Auch hat er sich bereits als Trainer in der heimischen Liga sehr erfolgreich präsentiert. Ein weiterer wichtiger und ausschlaggebender Aspekt für uns war, dass sich der neue Cheftrainer auch mit der generellen Weiterentwicklung und Philosophie des ALPLA HC Hard identifizieren kann und dies auch mitträgt. Das stimmt uns ausgesprochen positiv und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.“

Hannes Jón Jónsson