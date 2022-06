Hannes Aigner und sein Team starten wieder durch

Hannes Aigner, Mitglied und Repräsentant des Agilityclub.at, und das Team der Hundefreunde Klaus starten nach zweijähriger Abstinenz mit Ihrem Agilityturnier wieder voll durch.

Agility ist eine schnelle, dynamische Sportart, in der Hund und Hundeführer ihr Geschick in einem Geräteparcours unter Beweis stellen, den sie möglichst schnell und fehlerfrei bewältigen sollten. Dabei ist nicht nur die Konzentration des arbeitenden sechsbeinigen Teams, sondern auch die Spannung beim Publikum groß. Die leidenschaftliche Sportart lädt zum Mitfiebern ein. So werden Spaß, Spannung, Teamgeist und Begeisterung am 25. und 26. Juni am Sportplatz in Klaus nahe Farben Morscher wieder großgeschrieben sein.