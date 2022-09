Hangrutschungen: illegale Grünmüllablagerungen erhöhen Risiko

Aufgrund der Hangrutschungen und dem Hochwasser, verursacht durch den Starkregen vom 19.08.2022, musste in der Gemeinde Lochau am Pfänder die Straße im Bereich Oberhaggen saniert werden.

Bürgermeister Frank Matt erklärt: „Was die Gefahrenlage bei Starkregen, insbesondere am Pfänder, besonders erhöht, sind diverse Hangrutschungen. Bei der Begutachtung des Schadens wurde festgestellt, dass das Wachstum eines schützenden Pflanzenbestandes durch illegale Grünmüllablagerung verhindert worden ist und es dadurch zum Abrutschen des Hanges gekommen ist.“

Sträucher und Bäume festigen durch ihre intensive und tiefe Durchwurzelung den Boden und verhindern oder dämpfen zumindest Hangrutschungen und andere Erosionsvorgänge. Mischwälder mit einem hohen Tannen- und Laubbaumanteil können diese Bodenschutzfunktion besonders gut erfüllen. Fehlt das schützende Waldkleid, so hat dies neben der lokalen Gefährdung von Siedlungen, Verkehrswegen sowie Wiesen und Weiden auch einen erheblichen Einfluss auf die Stabilität des Gesamtökosystems.

Gartenabfall wie Rasenschnitt, Laub, Äste und dergleichen gehört deshalb nicht in die Wälder, eine illegale Entsorgung ist strengstens untersagt. Zu bedenken gilt es zudem, dass Gartenabfall der entlang von Bächen illegal entsorgt wird, vom Regen in die Bäche gespült wird und dort zu Verklausungen (= der teilweise oder vollständige Verschluss eines Fließgewässerquerschnitts infolge angeschwemmten Treibgutes, Totholzes und dergleichen) führt, was wiederum der Grund für ein Übertreten der Bäche verursacht.