Hangbrücken: Wie es nach der Winterpause weitergeht

Arbeiten auf und unter den Brücken

Nach der Winterpause geht und der Fertigstellung des ersten Bauabschnittes geht es munter weiter. VOL.AT war mit Projektleiter Norbert Plattner vor Ort auf der Baustelle. "Insbesondere geht es jetzt darum, hier an der Brückenoberfläche im heurigen Jahr die Arbeiten fertigzustellen", so der Projektleiter. Dann liege das Hauptaugenmerk im heurigen und nächsten Jahr auf den Arbeiten unter den Brücken, gibt er zu verstehen.

Verkehrsführung herausfordernd

Bis 2025 sollen die Brücken fertig instandgesetzt sein. Die Verkehrsführung sei eine große Herausforderung, so Plattner gegenüber VOL.AT. "Die drei Brücken sind Teil der Hauptverkehrsader im Bregenzerwald", gibt er zu verstehen. Glücklicherweise gebe es drei Verkehrsstreifen, sodass man einen sperren könne. "An den beiden anderen Streifen kann der Verkehr – wenn auch unter Geschwindigkeitsbeschränkungen – aber ansonsten frei fließen." Das sei bereits im vergangenen Jahr gut gelungen.

Eine Fahrt über die Hangbrücken

Totalsperre im Oktober

Bauarbeiten nach Plan

Der Brückenzustand war nicht im Detail bekannt. Zwar habe es Begehungen gegeben, aber das könne nur punktuell geschehen. Erst, wenn die ganze Tragwerksfläche bei den Bauarbeiten offen liege, sei der gesamte Zustand bekannt, so Plattner. "Das ein oder andere Mal erlebt man dann schon entsprechende Überraschungen", verdeutlicht er. In diesem Fall habe sich gezeigt, was man schon gewusst habe. Anpassungen habe es daher keine geben müssen. Die Bauarbeiten wurden entsprechend plangemäß durchgeführt.