Fertigstellung 2025: Große Brückensanierung gestartet

Startschuss für Großbaustelle an der L200: Vergangene Woche rückten zwischen Egg und Müselbach die ersten Baumaschinen an.

Die alten Brücken an der Bregenzerwaldstraße müssen aufgrund des Alters und des Zustandes instandgesetzt werden: "Die drei Hangbrücken Tuppen eins bis drei zwischen Alberschwende-Müselbach und Egg im Zuge der L200 Bregenzerwaldstraße wurden zwischen ca. km 15,69 – km 16,27 in den Jahren 1974 bis 1979 errichtet", erklärt Projektleiter Roland Ladner vom Straßenbauamt des Landes auf VOL.AT-Anfrage. Es handelt sich dabei laut Ladner um mehrfeldrige Spannbetonbrücken mit einer Gesamtlänge von 70, 350 und 96 Metern.

Instandsetzung um 13,1 Mio. Euro



"Die Instandsetzungsmaßnahmen beinhalten die Erneuerung der Randbalken, der Abdichtung, eine Belagserneuerung, Verstärkung der Stützen und Riegel, Lagerauswechslung von beschädigten Brückenlagern sowie Betoninstandsetzungen", verdeutlicht der Baumanager in einer schriftlichen Anfragebeantwortung. "Insgesamt wird eine Brückenfläche von ca. 7.700 m² innerhalb eines Kostenrahmens von € 13,1 Mio. instandgesetzt." Die Instandsetzungsmaßnahmen werden bei jeder Brücke in drei Bauphasen ausgeführt.

Arbeiten erfolgen in drei Phasen

In der ersten Phase erfolgt die Instandsetzung des Überbaus an der Tragwerksoberseite. "Diese Arbeiten wurden im Juli 2022 bei der Tuppenbrücke eins aufgenommen und werden voraussichtlich im Oktober 2023 bei allen drei Brücken abgeschlossen", so Ladner. In der zweiten Bauphase erfolgen Instandsetzungs- und Verstärkungsmaßnahmen an der Brückenunterseite, den Riegeln und Stützen, sowie die Erneuerung der Wasserableitungen. "Diese Arbeiten beginnen voraussichtlich im April 2023 und werden im November 2024 abgeschlossen", erklärt der Projektleiter auf VOL.AT-Anfrage. In der Bauphase drei folgt der Tausch eines Großteils der Lager der drei Brücken.