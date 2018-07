Hanftopia: Natürlich gesunde Produkte aus Hanf

Bregenz, 17. Juli 2018 – Zwei Brüder aus Bregenz wollen mit gängigen Klischees aufräumen und dazu beitragen, Hanfprodukte wieder ins rechte Licht zu rücken:

„In der allgemeinen Wahrnehmung wird Cannabis in erster Linie als Rauschmittel angesehen. Dabei ist Hanf ein altbewährtes, natürliches Heilmittel mit einer über 6.000-jährigen Tradition“, so Mike und Rick Mészáros, die am 2. August ihr Geschäft HANFTOPIA eröffnen. In ihrem Shop – nur wenige Minuten vom Bregenzer Hafen entfernt – bieten die Jungunternehmer qualitativ hochwertige Hanf- bzw. CBD-Produkte, einschlägige Literatur und Zubehör.