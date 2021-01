Hanf bei Hund und Katze: Vorarlberger Tierschutzheim nutzt CBD-Öl für Tiere

Seit einigen Monaten setzt das Tierschutzheim in Dornbirn für tierische Patienten CBD-Öl ein. Marco Milohnic über das Öl und dessen Einsatz bei Katze und Hund.

CBD-Öl im Tierfutter

Vor einigen Monaten hätte das Team von Hanafsan dem Tierschutzheim einen Besuch abgestattet, so Tierpflegeleiter Marco Milohnic. Nach einer durchaus positiven Testphase nutzt das Tierschutzheim nun CBD-Öle für Hunde und Katzen. Auch Säugetiere können positiv vom Wirkstoff profitieren: Einerseits können damit nervöse Tiere oder Tiere mit innerer Unruhe beruhigt werden, andererseits hilft das Hanfprodukt aber auch gegen Fell- und Hautprobleme und bei altersbedingten Beschwerden wie etwa Arthrose. Die Tierpfleger mischen den zu behandelnden Tieren das Öl tröpfchenweise ins Futter.

Keine Nebenwirkungen

Die Tiere würden durchaus positiv auf das Hanfprodukt reagieren, so Milohnic. Es habe bisher kein Tier gegeben, dass nach der Behandlung mit CBD-Öl Nebenwirkungen oder negative Effekte gezeigt habe. Mit dem Hanf-Produkt kann den Vierbeinern ein angenehmer und hoffentlich auch gesunder Alltag ermöglicht werden. Das Tierschutzheim ist alles in allem überzeugt von der Wirkung und will weiterhin Hanf-Öl zur Behandlung von tierischen Bewohnern einsetzen.