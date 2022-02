Handy ins Wasser gefallen? So könnt ihr es retten

Wenn ihr diese Tipps kennt, werdet ihr nicht mehr in Panik verfallen, wenn euer Handy eine unfreiwillige Dusche abbekommt.

Tipp 1

Das Handy sofort ausschalten. So unterbricht man gleich die Stromversorgung und dämmt den Schaden ein. Denn so ist der Akku und andere wichtige Bauteile geschützt.

Tipp 2

Von außen trocknen. Logisch, oder? Das Handy so schnell wie möglich abtrocknen. Die Hülle gleich abziehen, wenn ihr eine am Handy habt. Wenn möglich, am besten die Sim-Karte herausziehen.

Tipp 3

So, jetzt müsst ihr das Handy von innen trocknen. Was ihr auf keinen Fall machen solltet: Es mit einem Föhn trocknen, auf die Heizung legen oder in den Backofen schieben. Legen Sie es lieber in eine Schüssel voll mit Reis. Was aber noch besser ist: Silica-Gel. Alternativ geht auch Katzenstreu.