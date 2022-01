Handy-Chats, Pflegefamilien und Neues aus Feldkirch

Nationalratsabgeordnete Nina Tomaselli, Pflegekinderdienstleiterin vom Vorarlberger Kinderdorf Isabella Böckle und Feldkircher Bürgermeister Wolfgang Matt heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

Mit Spannung wird die Zeugenliste für den Untersuchungsausschuss im ÖVP-Korruptionsverfahren erwartet. Neu aufgetauchte Chat-Verläufe schüren die Diskussionen. Zuletzt kritisierte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) die Vorgehensweisen des Untersuchungsausschusses im "profil"-Interview. Nina Tomaselli, Grünen-Fraktionvorsitzende im abgeschlossenen Ibiza-U-Ausschuss redet heute mit Birgit Entner-Gerhold in "Vorarlberg LIVE" über Korruption, den anstehenden U-Ausschuss und wann die ausstehenden Transparenzgesetze beschlossen werden.

Stück für Stück wird das neue Stadtquartier in Feldkirch, die Bahnhofcity fertig gestellt. Die Busse haben ihren Betrieb wieder aufgenommen und die ersten kleineren Gastronomiebetriebe ziehen ein. Im Juni soll die offizielle Eröffnung stattfinden. Mit dem Feldkircher Bürgermeister Wolfgang Matt redet Birgit Entner-Gerhold über Baufortschritte sowohl in der Bahnofcity als auch beim Stadttunnel. Aber auch über die Frage, ob eine Impfprämie für Gemeinden mit einer hohen Impfquote der richtige Weg ist oder nicht.

"Wenn wir keine Pflegeeltern finden, wird es ab Mai eng!" so der dringliche Appell des Vorarlberger Kinderdorfs. Jährlich werden durchschnittlich in Vorarlberg Pflegeeltern für 15 Kinder gesucht. Mitte März beginnt der neue Vorbereitungskurs, bisher stehen aber nur wenige Paare zur Verfügung. Eine umfassende Vorbereitung durch Informationsgespräche, Hausbesuche, Seminare und Reflexionsgespräche geht der Pflegeelternschaft voraus. Der Großteil der Kinder ist bei der Vermittlung zwischen null und fünf Jahre alt. Über eine verantwortungsvolle Aufgabe und die Erfolge einer Pflegeelternschaft redet Isabella Böckle, Leiterin des Pflegekinderdienstes vom Vorarlberger Kinderdorf heute in "Vorarlberg LIVE".