Handwerkskunst in der Altstadt

Kleines Jubiläum: 10. Töpfer-Kunsthandwerkermarkt in Feldkirch.

FELDKIRCH Endlich wieder die eigenen Kreationen zeigen können: Der Töpfer- und Kunsthandwerker ist bereits ein beliebtes Event in der Feldkircher Innenstadt geworden. Zentrale Austragungsort war dabei der Sparkassenplatz bis Höhe Rathaus . Zahlreiche Töpfereien und Handwerker boten dort ihre hochwertigen selbstgemachten Waren an. Dabei waren Töpfer, ein Besenbinder, Schmuckhersteller, Edles aus Walk, Drechsler, Seifensieder und Unikate aus Stein und Metall.

“Bleibt in Erinnerung”

Veranstalter der Verkaufsausstellung war die Töpferei Güttinger aus Isny (Deutschland). Fast jedes Wochenende bereisen sie andere deutschsprachige Städte. „Wir freuen uns immer, wenn unsere Unikate und ‚kleinen Schätze‘ bestaunt werden“, erzählt Gerlinde Willmann. „Feldkirch ist eine wunderschöne Stadt – jeder Besuch bleibt in Erinnerung.“

In einigen dieser Werke stecken viele Dutzend Stunden Arbeit – merkte ein Künstler an. Dies spiegelt sich auch in den filigranen und detailreichen Stücken wider, darunter bunter Hals- und Handgelenksschmuck, kreative Brillenhalterungen, Mühlen und Stiftehalter aus Holz, niedliche Türbeschilderungen aus Keramik sowie ausgefallene Figuren und Formen aus Ton. Zwei Tage lang konnten die außergewöhnlichen Werke der Kunsthandwerker bestaunt und erworben werden. ETU