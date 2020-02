Handwerkerumzug der „Meisternarren“

Hohenems. Jeweils am Rosenmontag hält die 1968 gegründete Freie Meistervereinigung ihren traditionellen Handwerkertag ab. Die Handwerker, Gewerbetreibenden und freiberuflich Tätigen der Nibelungenstadt trafen sich auch am vergangenen Montag, um nach der hl.

Bei den alle zwei Jahre stattfindenden Neuwahlen wurde der Vorstand mit dem Obmann Wolfram Greber (Greber HörenSehen) an der Spitze einhellig bestätigt. Am frühen Nachmittag folgte dann ab !4.15 Uhr der Höhepunkt des Handwerkertages mit dem Umzug, der jedes Jahr unter einem neuen Motto steht. Heuer ging es aktuell um die Mautbefreiung auf der Autobahn A14 zwischen der Grenze und Hohenems, die ja in Ems vehement abgelehnt wird.