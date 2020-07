Handtaschenraub in Hard - Polizei bittet um Hinweise

Am Mittwochabend entriss ein unbekannter Täter einer 65-jährigen Frau in Hard ihre Handtasche, die sie als Rucksack über ihre Schulter trug. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Frau saß gegen 21:10 Uhr auf einer Parkbank vor dem Fischereizentrum in Hard auf dem Auhafendamm. Zwei Personen näherten sich der Frau unbemerkt mit einem schwarzen Motorroller. In einem unbeobachteten Augenblick riss einer der Täter der Frau die Handtasche von der Schulter und beide flüchteten anschließend in Richtung Bauhof. Die Frau blieb unverletzt.